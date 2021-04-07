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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أخبار حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 8-4-2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:09 ص
الطقس
الطقس
نعمات مدحت
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من الأمور الشائعة الآن، والتي تشهد بحثًا مرتفعًا وتحظى بنسبة مشاهدة عالية أخبار حالة الطقس في مصر غدا، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة حالة الطقس، وخاصة بعد التقلبات التي يشهدها المناخ في مصر حاليًا، حيث يشهد أجواء باردة أحيانًا وأحيانًا أخرى أجواء ساخنة، ودرجة حرارة مرتفعة، حتى اشتدت حيرة المواطنين من تخفيف الملايس أو ارتداء ملابس شتوية.

أخبار حالة الطقس في مصر غدا الخميس

على الجانب الآخر، قامت هيئة الأرصاد الجوية، بتوضيح حالة الجو للمواطنين على مدار أسبوع كامل بداية من اليوم الأربعاء، حتى الاثنين المقبل، حيث أعلنت  في بيان لها، قائلة:" ترتفع درجات الحرارة  اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل على كل الأنحاء بسبب اندفاع كتلة هوائية جنوبية من شبه الجزيرة العربية منذ بداية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الأربعاء على القاهرة 35 درجة وهو ما يمثل ذروة ارتفاع الحرارة لهذا الأسبوع علما بأنها سجلت السبت 27 درجة والجمعة كانت قد سجلت 23 درجة ثم تعاود الحرارة الانخفاض مرة أخرى يوم الخميس.

وخلال بيانها، وجهة هيئة الأرصاد الجوية، رسالة للمواطنين ناشدتهم خلالها باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وكشفت الهيئة عن حالة الطقس على مدار أسبوع حيث جاءت كالتالي:

حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 أبريل 

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية .

حالة الطقس الخميس 8 أبريل 

يسود طقس غدًا الخميس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، اعتبارا من الجمعة 9 أبريل يحدث انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 6 درجات مئوية.

حالة الطقس الجمعة 9 أبريل 

وقالت الهيئة إن طقس يوم الجمعة سيشهد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد، بينما يكون هناك اضطراب الملاحة البحرية، وذلك على البحر المتوسط والبحر الأحمر وسرعة الرياح 60/70 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 3 الى 4 متر.

حالة الطقس السبت 10 أبريل 

يشهد طقس السبت نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد.

حالة الطقس الأحد 11 أبريل 

بينما يسود طقس الأحد نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الاثنين 12 أبريل 2021

تشهد حالة الطقس يوم الاثنين نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

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