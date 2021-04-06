يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الاستعلام على مخالفات المرور برقم المركبة أو رخصة القيادة، بالبحث والسؤال عنها عبر المنصات الإلكترونية، خلال هذه الفترة، حيث اتجهت الدولة إلى الرقمنة، حيث أتاحت الإدارة العامة للمرور الاستعلام عن الطريق الإلكتروني، في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، ومنعا للتكدس والازدحام وتسهيلا عليهم.





الاستعلام على مخالفات المرور برقم المركبة أو رخصة القيادة

يمكن للمواطن صاحب المركبات أن يعرف عدد المخالفات المرورية التي تخص سيارته دون الذهاب إلى إدارة المرور، حيث يمكنه الدخول عبر الرابط التالي من أجل الاستعلام على مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة من هنا





ثم اختيار خانة خدمات المرور، ثم النقر على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وكتابة رقم اللوحة بشكل صحيح، ثم النقر على زر اضغط على عرض المخالفات المرورية، وسيتم إتاحة الغرامات المالية للمخالفات.





كما يمكن للمواطن الدخول عبر موقع مصر الرقمية، للاستعلام عن مخالفات المرور وطريقة دفعها، بنفس الخطوات السابقة، كما يمكنه الانتهاء من عدة خدمات أخرى، من استخراج بدل فاقد للرخصة.





وفيما يخص حالة الاستعلام عن أماكن المخالفات يجب وضع الرقم القومي لمالك السيارة، يأتي ذلك في إطار عدم التكدس والازدحام في المقار، لمواجهة أزمة كورونا المستجدة، والقضاء عليه.





مخالفات المرور التي يتم فيها سحب رخصة السيارة

حدد القانون ما يزيد عن 9 مخالفات تستوجب سحب رخصة السيارة عليها في القانون الخاص بالمرور الجديد، والتي جاءت كالتالي: استعمال السائق الأنوار العالية على وجه مخالف عن المقرر في استعمالها، مخالفة خط سير السيارة الأجرة خط سير المحدد لها بقرار من المحافظ.





وتتضمن المخالفات أيضا: وجود خلل في العداد السيارات الأجرة، وأما في حالة مخالفة سير السيارة الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها دون الحصول على تصريح من المرور المختص، إضافة إلى عدم توافر في المركبة شروط الأمن.





وتشتمل المخالفات أيضا على السماح بوجود ركاب على أجزاء السيارة من الخارج، وقوف السيارة ليلاً في الطرق غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الخاصة بها، استعمال السيارة في مواكب خاصة والتجمعات دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وأخيرًا مخالفة عدم وجود المثلث العاكس للضوء في السيارة.