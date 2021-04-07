كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن، أصبح السؤال الأهم حاليًا والشائع عبر محركات البحث الشهيرة، حيث تصدر اهتمام الشباب، الذين يرغبون في الحصول على لقاح فيروس كورونا، فهناك العديد من الشباب وكبار السن الذين أعطتهم وزارة الصحة الأولوية في تلقى اللقاح، حيث شهدت المقار التابعة للوحدات الصحية بالمراكز والنجوع والقرى إقبالا كبيرًا من كبار السن على تلقى اللقاح، كما قام الشباب أيضا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الذي اطلقته الوزارة للتطعيم على الرغم من إعطائها الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وعلى الجانب الآخر، يحظى موقع وزارة الصحة للتسجيل في تلقى اللقاح ، باهتمام كبير من جانب المواطنين، وذلك بعد أن أتاحت وزارة الصحة فتح الباب للتسجيل مرة أخرى للحصول على لقاح كوفيد-19، علما بأن وزارة الصحة خصصت 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح ضد فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.





"الدستور" توضح خلال السطور القادمة كيفية التسجيل على موقع وزارة الصحة الذي أطلقته للحصول على لقاح كورونا من جانب الشباب وكبار السن.

كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن

يستطيع كبار السن الذين يجيدون استخدام المنصات الإلكترونية أو من ينوب عنهم، وكذلم الشباب، الذين يريدون التسجيل للحصول على لقاح كورونا كوفيد-19، حيث يمكنهم الدخول من خلال رابط الموقع الرسمي الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للحصول على التطعيم التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg /، وبعد التسجيل في الموقع ، يقوم المواطن بتعيئة كافة الخانات الفارغة المتعلقة به من معلومات مثل الاسم رباعي، والمنطقة السكنية بالعنوان كما في البطاقة، رقم الهاتف الخاص به، الرقم القومي شريطة أن يكون ساري، اسم المحافظة التابع لها، أقرب وحدة صحية لديه، النوع، السن، وهل يعاني من أمراض أم لا.





وعقب تسجيل هذه البيانات يقوم المواطن بكلمة إرسال، ويرد على كلمة هل هو روبرت أم لا، ثم يتأكد من وصول الرسالة.

استعدادات وزارة الصحة للتطعيم ضد كورونا ٢٠٢١

لا تلو وزارة الصحة جهدًا في تقديم كافة السبل لمساعدة المواطنين في الحصول على لقاح كورونا المستجد، فقد أتاحت العديد من الوسائل والطرق للتسجيل من جانب المواطنين في الحصول على اللقاح، فقد أولت اهتماما كبيرًا بأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية، وحرصًا منها على تلقى جميع المواطنين ما عدا أصحاب الأعذار الشديد مثل الأطفال والحوامل والمرضعات والمسافرين للخارج، و أصحاب المناعة الضعيفة على تلقي اللقاح.





وبعد معرفة كيفية تسجيل تطعيم كورونا مصر للشباب وكبار السن، فقد وفرت وسيلة التسجيل في الوحدات الصحية التابعة للأقاليم في جميع المحافظات، كما أتاحت الخط الساخن أيضا، إضافة إلى الموقع الذي أطلق خلال الأيام الماضية.



