تصدر مواعيد عرض برنامج رامز جلال في شهر رمضان 2021، محركات البحث الشهيرة خلال هذه الفترة، حيث يعتبر من برامج المقالب الذي ينتظره عدد كبير من المواطنين سنويا بلهفة وشوق، ويتمتع البرنامج بنسبة مشاهدة مرتفعة، وقبل رمضان بفترة قصيرة يقوم رامز بتصوير الحلقات المتعلقة بالبرنامج، حيث يضم مجموعة من نجوم المجتمع في الفن والرياضة والسياسة.





مواعيد عرض برنامج رامز جلال في شهر رمضان 2021

ما يقرب من 10 سنوات، ويقدم رامز جلال برنامج المقالب، ويختلف من عام لآخر، حيث لا يتوقع الضيوف أنه برنامج رامز، وكانت أسماء البرنامج على مدار السنوات الماضية،"رامز قلب الأسد"، و"رامز ثعلب الصحراء"، و"رامز عنخ أمون"، و"رامز قرش البحر"، وتعتبر حلقة النجم الهندي شاروخان من أقوى حلقات رامز جلال العام قبل الماضي.





ووجهت برنامج رامز جلال العديد من الانتقادات، وتم تقديم العديد من الدعاوي القضائية ضده بسبب أنه يعد ترويع للأشخاص، وأن هناك أشخاص ربما يكونوا مرضى.

اقرأ ايضا:

برنامج رامز مريض نفسي

كشفت مصاد ر مقربة من الفنان رامز جلال، أن البرنامج هذا العام سيكون تحت عنوان "رامز مريض نفسي"، حيث من المقرر أن يُعرض على قناة MBC مصر وتحديداً عند إطلاق مدفع الإفطار، في تمام الساعة الـ 6 ونصف مساءًا، بينما يعرض رامز مريض نفسي في تمام الساعة الـ 8 ليلًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.





مواعيد برنامج رامز مريض نفسي





بينما يذاع في تمام الساعة الـ 6 مساءًا بتوقيت كل من المغرب والجزائر وتونس، ويعتبر السنة العاشرة التي يقدم فيها رامز جلال هذا البرنامج الذي حظى بمشاهدة مرتفعة حول العالم، لأنه يستضيف ضيوف من مختلف دول العالم في كافة التخصصات والمجالات.