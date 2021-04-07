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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«أخطأت التقدير».. القصة الكاملة لاعتذار أصالة لـ أنغام

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:13 ص
أصالة وأنغام
أصالة وأنغام
هاجر رضا
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انتهى الخلاف بين النجمتين أصالة وأنغام بعد اعتذار علني قدمته أصالة لتنهي خلافا استمر نحو العامين بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة.

وكتبت أصالة على "إنستجرام": "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائمًا أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدًّا من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. (كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة)".

وردت أنغام على أصالة بإعادة نشر اعتذار الأخيرة، وكتبت: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".

جدير بالذكر أن أصالة كانت ترفض زيجة أنغام وإبراهيم كونها أحد أقارب زوجته الأولى، وقالت أصالة في تصريح خلال استضافتها في برنامج "عايشة شو": "هناك أشخاص شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن الحب والعشق لا يمكن أن يأتي على حساب خراب بيوت بها أطفال، صداقتي بها انتهت، ولن تعود كما كانت، لأني لا أحب مثل تلك التصرفات من أي شخص إطلاقًا، لأن عندي أشخاص من دمي عانوا منه".

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