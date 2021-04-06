«سخي»: تسليم 90% من حاجزي إسكان المحامين بـ6 أكتوبر

أكد مجدى سخى وكيل نقابة المحامين، أنه تم تسليم الوحدات لـ90% من المحامين المتقدمين لإسكان المحامين بمدينة 6 أكتوبر والذى يضم 10 عمارات.وأوضح سخى لـ"الدستور"، أن إسكان المحامين بمدينة برج العرب تم إنجاز حوالى 70% من مشروع إسكان المحامين بمدينة برج العرب.ولفت وكيل نقابة المحامين، إلى أنه تم تسليم ما يقرب من 30% من الوحدات للمحامين الحاجزين بالمشروع.وحول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مشروع إسكان المحامين، أكد وكيل نقابة المحامين، أنه لا توجد أي مخالفات مالية في مشروع إسكان المحامين، مؤكدا أن الجهاز المركزي للمحاسبات أبدى بعض الملاحظات التنظيمية على القيود والدفاتر وبعض الإداريات، ولا توجد أي مخالفات ماليه تذكر.وأوضح وكيل نقابة المحامين، أنه أعد ردا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مشروع إسكان المحامين، موضحا أنه سيتم تنفيذ ملاحظات المركزي للمحاسبات.وكان قدر أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى نقيب المحامين رجائي عطية، تقريرًا بأهم الملاحظات التي أسفر عنها مراجعة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة منذ بدايتها عام 2009 وحتى 3062020.وأشار الجهاز في خطابه المرفق مع التقرير إلى أنه سيوافي النقيب العام بباقي تقارير المراجعة تباعًا، راجيًا التفضل بمعالجة ما تضمنه التقرير من مخالفات والإفادة.وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات في بداية التقرير أن النقابة لم تقم بموافاته خلال السنوات السابقة بأية حسابات أو بيانات تخص مشروعات الإسكان التابعة لها، مؤكدًا أنه أشار إلى ذلك في كافة تقارير الجهاز السابقة وآخرها تقرير عام 2018.وقال الجهاز إن هذا الأمر استلزم إجراء عملية المراجعة منذ بداية تلك المشروعات والتي ترجع إلى عام 2009 وحتى 3062020، في ضوء ما هو متوفر من مستندات ودفاتر ممسوكة بمعرفة إدارة الإسكان بالنقابة.