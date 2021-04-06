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تقارير ومتابعات

رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 11:39 م
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
شيماء حسين
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يدير أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم في مرحلة KG محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2021 وحظيت على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة خاصة عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم، لذلك يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التقديم الإلكتروني.

رابط التقديم فى المدارس المصرية اليابانية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا عن فتح باب التقديم لمرحلة ال KG في المدارس اليابانية وذلك خلال الفترة من 8 إلى 22 إبريل للالتحاق بالعام الدراسي الجديد (2021_ 2022) من خلال هذا الرابط (من هنا)، دون الحاجة إلى الذهاب الى مديريات التربية والتعليم للتقديم خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث تم افتتاح تلك المدارس مؤخرا للنهوض بمستوى التعليم المصري 

المدارس اليابانية المتاح التقديم فيها 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم متاح للمرحلتين رياض الأطفال مستوى اول وثاني والصف الأول الابتدائي ب 5 مدارس فقط هي المدرسة اليابانية بالحي السادس من أكتوبر والمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر والمدرسة اليابانية بالزقازيق والمدرسة اليابانية بالعريش والمدرسة اليابانية ببنها حيث تم الإنتهاء فعلا من المرحلة البناء و التجهيزات الرئيسية التي يمكن معها بدء العام الدراسي الجديد 

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كيفية التقديم الالكتروني المدارس اليابانية

يمكن التقديم لمرحلة KG إلكترونيا من خلال رابط التقديم فى المدارس المصرية اليابانية 2021 بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع الذي حددته الوزارة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

كتابة بيانات الطالب كاملة (الاسم رباعي، والرقم القومي،..)

كتابة بيانات ولي الأمر ( الاسم بالكامل، الرقم القومي، الوظيفة،..)

تحديد المدرسة المراد التقديم إليها و المحافظة التابعة لها

تحميل المستندات المطلوبة للتقديم

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