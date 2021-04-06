تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش اللبناني والفرنسي

نفذت وحدات من القوات البحرية والجوية في الجيش اللبناني، تدريبات مشتركة مع فرقاطة فرنسية داخل المياه الإقليمية اللبنانية قبالة شاطئ أنفة (شمالي البلاد) تخللتها رمايات بحرية وجوية، إلى جانب عمل تشكيلات بحرية مشتركة.وذكر الجيش اللبناني، في بيان الثلاثاء، أن هذه التدريبات العسكرية المشتركة تأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري بين الجيشين اللبناني والفرنسي.