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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الإفريقي يؤكد ضرورة رفع قدرات النظام الطبي القاري

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:59 م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
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أكدت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الإفريقي أميرة الفاضل محمد، ضرورة تحسين الأنظمة الصحية القارية لرفع القدرات على مواجهة جائحة كورونا.

وقالت - في تصريح لها عبر حسابها على "تويتر" اليوم الثلاثاء: إنها ألقت كلمة افتتاحية في ورشة عمل البرلمان الإفريقي حول شعار الاتحاد الإفريقي لهذا العام (الفنون والثقافة والتراث: أداة لبناء إفريقيا التي نريدها)، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا على الحاجة الملحة لنظام صحي جيد في القارة.

وأضافت أن كلمتها لم تركز فقط على شعار الاتحاد لهذا العام، لكنها تلقت أيضا أفكارا لخارطة الطريق المقترحة لتنفيذ آليات عمل شعار هذا العام من قبل أعضاء البرلمان الإفريقي.

وفي شأن آخر، أشارت مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية إلى أنها بحثت مع السفير والمندوب الدائم لدولة غينيا الاستوائية في الاتحاد الإفريقي كريسانتوس أوباما أوندو، الوضع الإنساني في بلاده بعد سلسلة انفجارات مدينة "باتا"، مشيرة إلى جهود الاتحاد الإفريقي في التضامن مع غينيا الاستوائية في أعقاب الحادث الذي راح ضحيته أكثر من مائة قتيل.

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