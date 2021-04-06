صندوق النقد: الاقتصاد الكندي ينمو 5% في 2021

أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي، الثلاثاء، والتي كشفت عن توقعاته بأن الاقتصاد الكندي سينمو بنسبة خمسة في المائة في عام 2021، وجاء النمو بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق السابقة بشأن الاقتصاد الكندي.وتوقع صندوق النقد الدولي أن التعافي الأقوى من جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، والدول الغربية الغنية الأخرى سيؤدي إلى نمو أسرع من المتوقع للاقتصاد العالمي هذا العام.وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره الصندوق، إلى أن برامج اللقاحات الناجحة، والشركات التي تتكيف مع تحديات الإغلاق وحزمة التحفيز التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، كانت عوامل رئيسية في دفع الاقتصاد زيادة توقعات النمو.وبعد الانكماش بنسبة 3.3% في عام 2020، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سينمو الآن بنسبة 6% في عام 2021 وبنسبة 4.4% في عام 2022، وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير في أكتوبر نموا بنسبة 5.2% في 2021 و4.2% في 2022.