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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صندوق النقد: الاقتصاد الكندي ينمو 5% في 2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:44 م
صندوق النقد
صندوق النقد
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أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي، الثلاثاء، والتي كشفت عن توقعاته بأن الاقتصاد الكندي سينمو بنسبة خمسة في المائة في عام 2021، وجاء النمو بزيادة 1.4 نقطة مئوية عن توقعات الصندوق السابقة بشأن الاقتصاد الكندي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن التعافي الأقوى من جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، والدول الغربية الغنية الأخرى سيؤدي إلى نمو أسرع من المتوقع للاقتصاد العالمي هذا العام.

وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدره الصندوق، إلى أن برامج اللقاحات الناجحة، والشركات التي تتكيف مع تحديات الإغلاق وحزمة التحفيز التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، كانت عوامل رئيسية في دفع الاقتصاد زيادة توقعات النمو.

وبعد الانكماش بنسبة 3.3% في عام 2020، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي سينمو الآن بنسبة 6% في عام 2021 وبنسبة 4.4% في عام 2022، وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير في أكتوبر نموا بنسبة 5.2% في 2021 و4.2% في 2022.

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