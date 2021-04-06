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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا تسمح للأستراليين بالدخول دون خضوع لحجر صحي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:38 م
نيوزيلندا
نيوزيلندا
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أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، الثلاثاء، أن بلادها ستسمح للمسافرين القادمين من أستراليا بالدخول دون الخضوع لحجر صحي بدءا من الـ18 من أبريل الجاري في تمام الساعة 11:59 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت أردرن- في مؤتمر صحفي حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية: إن "هذه خطوة مهمة للأمام في استجابتنا لجائحة فيروس كورونا، وتمثل ترتيبا لا أعتقد أننا شهدناه في أي منطقة أخرى من العالم"، مضيفة أن "هذا يفتح السفر الدولي، بأمان، إلى بلد آخر، مع الاستمرار في اتباع استراتيجية القضاء على الفيروس والالتزام بإبعاده".

من جهته، أشاد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بما أعلنته نظيرته النيوزيلندية، وقال في بيان: إن "هذا الإعلان سيجعل السفر دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي بين أستراليا ونيوزيلندا ممكنا، على جانبي (بحر) تسمان، مما يساعد في لم شمل الأسر والأصدقاء وإعطاء دفعة قوية لمنظمي الخدمات السياحية".

تجدر الإشارة إلى أن البلدين نجحا في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد في أراضيهما، حيث سجلت نيوزيلندا (البالغ تعدادها خمسة ملايين نسمة) إجمالي 2524 حالة إصابة مؤكدة ومشتبه به، من بينها 26 حالة وفاة، ووفقا لوزارة الصحة النيوزيلندية، فهناك 74 حالة إصابة نشطة حاليا بالفيروس تمكنت السلطات من عزلها جميعا وإخضاعها للحجر الصحي.

فيما سجلت أستراليا (البالغ تعدادها 25 مليون نسمة) إجمالي 29 ألفًا و365 إصابة مؤكدة بالفيروس، من بينها 909 حالات وفاة، وهناك 149 حالة إصابة نشطة حاليا في البلاد، وذلك حسب وزارة الصحة الأسترالية.

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