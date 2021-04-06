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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:37 م
السيارات
السيارات
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نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك، تصدر محركات البحث العالمي ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تنشر «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في السطور القادمة:-

نظام حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

ويستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة معرفة نظام حجز موعد الكشف الطبي الذي يحدد الحالة المرضية ومدى قدرة الراغب في الحصول على سيارة على القيادة من خلال الرابط التالي car.smcegy.com ، وفقا لما اعلنته وزارة الصحة والإسكان.

تعليمات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية:-

1 - استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

2 - يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الاتيه:-
- البيانات الشخصية: "الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون".
- اختيار نوع الاعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية "حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – امراض دم – امراض قلب......".
- اذا كان المعاق قاصرا او غير كامل الاهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الاتيه: "اسم ولي الامرالوصي – الرقم القومي - صفته".
- اختيار مكان الكشف الطبي "الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج".
- اختيار تاريخ الكشف الطبي.
- اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).

3 - بعد اتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل اعاقة من الاعاقات، "يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة".

4 - بالنسبة للتظلمات واعادة المناظرات من اللجان السابقة: يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز علي الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

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5 - لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عن السيارة.

6 - يرجي العلم بان كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة اقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.

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