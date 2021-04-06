التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الشباب والرياضة 2021

شروط التقديم المطلوبة في وظائف وزارة الشباب والرياضة 2021





الاستعلام على مخالفات المرور برقم المركبة أو رخصة القيادة

7 - يفضل أن يكون مع المتقدم سيارة أو موتوسيكل.



8 - أن يكون المتقدم حاصل على خبرة لمدة سنة على الأقل في مجال المبيعات الخارجية. 7 - يفضل أن يكون مع المتقدم سيارة أو موتوسيكل.8 - أن يكون المتقدم حاصل على خبرة لمدة سنة على الأقل في مجال المبيعات الخارجية.

ارتفعت عمليات البحث مؤخرًا عنوما هي الشروط التي يحتاجها المتقدم، عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " عن مجموعة وظائف لجميع الراغبين في العمل والحاصلين على مؤهلات عالية ومختلفة، والعمل لأصحاب الخبرة أو بدون في عدد من التخصصات براوتب تتراوح إلى 4500 جنيه.ويعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الشباب والرياضة 2021، والشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدم على العمل.وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" عن التخصصات المطلوبة في للتقديم في وظائف، وهي كالتالي (منسق مخزن - منسق منزلية - منسق ممرات - مشرف بقالة - بائع بقالة - مشرف لحوم - مشرف قسم الأغذية الجافة - مدير فرع - مدير قسم الأغذية الطازجة - مشرف كاشير - كاشير - مشرف قسم التجميل - منسق تجميل - مشرف قسم المنزلية - بائع عطارة - محاسب فرع - مشرف دليفري - سائق - مراقب كاميرات - موظف خدمات).1 - أن يكون المتقدم حاصل أو خريج على مؤهل عالي.2 - أن يكون لديه خبرة في الوظيفة المتقدم لها.3 - أن يكون السن بحد أقصى نحو 32 عامًا.4 - أن يكون جيد في اللغة الإنجليزية.5 - ذكور فقط.6 - 9 ساعات عمل ويوم إجازة.