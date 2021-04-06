منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، وتستمر عمليات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور حول توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الخامس الابتدائي، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المقرر عبر منصاتها التعليمية الإلكترونية، حتى يبدأ الطلاب متابعة دروسهم، وحتى يستعدوا لامتحانات شهر أبريل مع مذاكر المقرر بشكل جيد، وذلك بعد تغيير الخريطة الزمنية للعملية التعليمية مع جائحة أزمة كورونا المستجدة، من جانبها، خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقييمات الشهرية بديلًا عن امتحانات نهاية العام.





الدستور " ترصد خلال السطور القادمة منهج شهر أبريل لطلاب الصف الخامس الابتدائي.





توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الخامس الابتدائي

طبقا لخريطة الفصل الدراسي الثاني، فإن منهج الصف الخامس الابتدائي الذي قامت بوضعه وزارة التربية والتعليم في المواد الأساسية، جاء كالتالي: منهج اللغة العربية: يتابع الطالب ما تبقى من الوحدة الأولى، بعد دراسة جزء منها في شهر مارس والامتحان فيه، وبالتحديد دروس نجيب محفوظ ونحب مصر، وفي الوحدة الثانية يدرس الطلاب دروس الرياضة والتسامح، ودعوة للحب التواصل، ومصر هي الدنيا.





وأما الجزء المتعلق بالنحو: يدرس الطلاب درسي المفعول لأجله والمفعول المطلق، وفي الكتاب ذو الموضوع الواحد يدرس الطالب الفصل الخامس من "مغامرات في أعماق البحار"، للكاتب الراحل نبيل فاروق.





مقرر الصف الخامس الابتدائي شهر أبريل في مادة اللغة الإنجليزية طبقا لما قامت به وزارة التربية والتعليم من توزيع منهج الصف الخامس الابتدائي شهر أبريل، فإن الطلاب تقوم بدراسة الوحدتين 9 و 10، مع مراجعة 1، وذلك من خلال الصفحات من ص 9 إلى ص 18، في مادة اللغة الإنجليزية.

مقرر مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي شهر أبريل

يضم منهج مادة الرياضيات، الآتي: متابعة الوحدة الأولى: من الدرس الخامس وحتى الدرس السادس، من ص 13 إلى ص 26، وفي الوحدة الثانية من الدرس الأول وحتى الدرس الثالث، في الصفحات من ص 28 إلى ص 46، بالإضافة إلى الوحدة الثالثة وتحديدًا الدروس من الأول وحتى الثالث.





مقرر مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي

بينما جاء مقرر مادة الدراسات الاجتماعية، للصف الخامس الابتدائي، شهر أبريل، كالتالي: الجزء المتعلق بالتاريخ حيث يدرس الطلاب الوحدة الثالثة الدرسين الأول والثاني وذلك في الصفحات من 32 وحتى 35، وفقا لما جاء في توزيع وزارة التربية والتعليم.





وأما الجغرافيا، يقوم الطالب بدراسة ما تبقى من الوحدة الأولى وتحديدا الدرس الثاني من ص 8 إلى ص 14.





منهج مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي

وأما منهج مادة العلوم، فإن طلاب الصف الخامس يدرسون في شهر أبريل، الدرس الأول وذلك من ص 18 إلى ص 23، وأنشطة الدرس الأول من ص 10 إلى ص 14، كما يدرس الطلاب الدرس الثاني من 24 حتى ص 27، بالإضافة إلى أنشطة الدرس الثاني من ص 15 حتى ص 17.