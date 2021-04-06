حزب اليسار الألماني يُطالب بحماية أكثر من عدوى كورونا داخل أماكن العمل

دعا حزب اليسار الألماني المعارض لمزيد من الحماية في عدوى فيروس كورونا المستجد، وتحقيق قواعد الرعاية والعناية الصحية داخل أماكن العمل في ظل زيادة أعداد الإصابة بالفيروس.وقالت رئيسة الحزب يانينا فيسلر اليوم الثلاثاء لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي إف"، إن قيود التباعد الحكومية تنتهي غالبا في الوقت الحالي على أعتاب الشركة، وأشارت إلى مراكز الاتصالات والمكاتب المفتوحة التي يتم التعاون بداخلها بين الموظفين في نطاق ضيق تماما.وأضافت فيسلر أنه لهذا السبب من الضروري أن يكون هناك إلزام بالعمل من المنزل، وكذلك إلزام بإجراء اختبارات الكشف عن كورونا في الشركات.وقالت فيسلر عن الوضع الراهن في وباء كورونا إن ألمانيا دخلت الموجة الثالثة من كورونا، وأضافت أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة للغاية في أعداد الإصابة وتحذيرات الأوساط العلمية، فإنه يتم فتح محلات تجارية مجددا.