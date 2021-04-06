كافيه بلا ترخيص وتحقيق 12 ساعة.. القصة الكاملة لقضية حسن شاكوش

- سبب الاتهامات



- شهادة أحد المتهمين



- تشميع المحل واخلاء سبيل بكفالة



أثار مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حالة كبيرة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلقاء القبض عليه وتشميع "الكافيه" الخاص به بمدينة نصر.تم إلقاء القبض على مطرب المهرجانات بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، بإقامة حفل افتتاح لـ"كافيه" يملكه بشارع أنور المفتي في مدينة نصر، بالإضافة لعدم الحصول على بعض التراخيص.تم إلقاء القبض على حوالي 20ا شخص، وقال "البودي جارد"،"إنه تم التعاقد معه لتأمين حفل افتتاح الكافيه مقابل 300 جنيه في الليلة، ولا يعمل باستمرار في الكافيه، نافيًا عدم معرفته بافتتاح المحل بدون تراخيص من عدمه أو مخالفة الإجراءات الاحترازية لقرارات مكافحة فيروس كورونا المستجد".وانتهت نيابة مدينة نصر، من التحقيق مع "شاكوش"، في القضية رقم 928 لسنة 2021 جنح مدينة نصر، الخاصة باتهامه بافتتاح "كافيه" في مدينة نصر بدون ترخيص، وأمرت النيابة بترحيله إلى قسم أول مدينة نصر.بعد 12 ساعة قررت نيابة مدينة نصر، إخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش، بكفالة 20 ألف جنيه، وحجز 19 شخصًا آخرين، في واقعة افتتاحه "كافيه" غير مصرح بتشغيله وتشميع المحل بالشمع الأحمر.