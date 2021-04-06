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محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 6-4-2021

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:20 ص
صلاة الفجر
صلاة الفجر
الدستور
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن موعد أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات ٦-٤-٢٠٢١، ونستعرض لكم موعد آذان الفجر في القاهرة، وعدد من المحافظات، وتعد مواعيد الصلاة إحدى اهتمامات القارىء المصرى والعربي يوميا، على  جوجل.

ويضم التقرير كافة مواقيت فروض صلاة الفجر، في المحافظات على مستوى الجمهورية، وفقا لأخر التحديثات، بحسب دار الإفتاء المصرية.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات


- موعد صلاة الفجر في محافظة القاهرة، اليوم، 4:10 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية
اليوم، 4:13 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة طنطا، اليوم، 4:10 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة المنصورة، اليوم، 4:08 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الزقازيق، اليوم، 4:08 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة أسيوط، اليوم، 4:15 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة سوهاج، اليوم، 4:14 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، اليوم، 4:12 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة المنيا، اليوم، 4:15 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة قنا، اليوم، 4:10 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة مطروح، اليوم، 4:23 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الغردقة، اليوم، 4:04 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، اليوم، 4:05 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة دمياط، اليوم، 4:05 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة شرم الشيخ، اليوم،  4:01 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الفيوم، اليوم، 4:13 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة الأقصر، اليوم، 4:11 ص.

- موعد صلاة الفجر في محافظة شلاتين، اليوم، 4:03 ص.

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- موعد صلاة الفجر في محافظة بورسعيد، اليوم، 4:04 ص.

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