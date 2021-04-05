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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مواعيد مكاتب البريد في شهر رمضان ٢٠٢١

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:08 م
البريد
البريد
طارق عتمان
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تمثل الهيئة القومية للبريد المصري أحد أهم أذرع الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين عبر ٤٠٠٠ مكتب بريد منتشرة مستوى الجمهورية ضمن أكبر شبكة فروع متواجد في الحارات والقري والنجوع التي يصعب تواجد خدمات بنكية أو مالية فيها ويتمتع البريد المصري بثقة كبير لدى المصريين ويصل حجم الودائع بالهيئة نحو ٢١٨ مليار جنيه.

ويقدم البريد نحو ٩٠ خدمة شاملة للمواطنين تشمل الخدمات البريدية والحوالات البريدية والطوابع والخدمات المالية وصرف المعاشات والمنح الاستثنائية والعلاوات الدورية والمرتبات إضافة إلى خدمات مصر الرقمية وتشمل التموين والمرور والتواصل الدنية والتوثيق والشهر العقاري والضرائب العقارية والتفاصيل والمحاكم والتراخيص والإسكان الاجتماعي.

مواعيد مكاتب البريد في رمضان ٢٠٢١


وخلال أيام قليلة يستقبل المصريون بشهر رمضان الكريم والذي يحتاج فيه المواطنين إلى التعامل مع الخدمات البريدية في ظل استكمال صرف المعاشات ثم مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة للتيسير عليهم، وفي هذه السطور يستعرض "الدستور" مواعيد العمل بمكاتب البريد خلال شهر رمضان.

مواعيد مكاتب البريد في رمضان

تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية ظهرًا ما عدا يوم الجمعة، في حين يتم منح بعض المكاتب إجازة مناصفة بين يومي الخميس والسبت بحسب الموقع الجغرافي والمنطقة البريدية، في حين أن الوردية المسائية في بعض المكاتب البريدية تبدأ من الفترة 11 ظهرًا وحتى الرابعة مساء.

الإدارات العامة وإدارات المناطق

تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، مواعيد العمل للموزعين البوسطة من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

محور المطابع

مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا ما عدا يوم الجمعة، يتم تطبيق قواعد بدل السهر للعاملين بالإدارات العامة وقطاع الديوان العام حتى الرابعة مساء.

البريد السريع

مواعيد العمل الوردية الصباحية من الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا والوردية المسائية من الثانية عشرة ظهرًا حتي الخامسة مساء.

الطرود الداخلية

مواعيد العمل الوردية الصباحية من الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا والوردية المسائية من الثانية عشرة ظهرًا حتى الخامسة مساء.

قطاع اللوجستيات الإدارة العامة للتخطيط وتنظيم الحركة البريدية

مواعيد إدارة تخطيط الحركة البريدية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف ظهرًا.

إدارة التشغيل الميداني
جدول توزيع النقل في المحافظات من السابعة صباحا حتي الثانية عشرة ظهرًا.
جدول المكاتب من الثامنة صباحا حتي الواحدة ظهرًا.
الوردية المسائية من الساعة 12 ظهرا حتى الخامسة مساء.
الوردية الليلية من الساعة 8 مساء إلى الساعة الثامنة صباحًا.
وردية ربط من الساعه الثالثة عصر إلى الثامنة مساء.

مواعيد العمل بمبنى التبادل بمطار القاهرة

عمليات البريد الخارجي من الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

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إدارة الصادر والوارد الدولي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

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