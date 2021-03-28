محمود حميدة يرفض الظهور فى برنامج رامز جلال: «موقف بايخ»

قال الفنان محمود حميدة، إن إدارة برنامج رامز جلال الجديد لرمضان 2021، قد طلبت منه الحلول ضيفًا على إحدى الحلقات، لكنه رفض ذلك تمامًا.وأشار "حميدة" خلال تواجده في مدينة الأقصر لحضور فعاليات مهرجانها السينمائي السنوي إلى أن هناك اتفاقات تحدث بين البرنامج والضيوف، وذلك لأنه ليس من المعقول أن تأتي بفنان كبير وتفعل به "موقف بايخ" بهذه الطريقة دون علمه وذلك على حد تعبيره.وتابع: "أنا شخصيًا لو جابني من غير ما أعرف.. القائمين وراه عارفين اللي هيحصل بعد كدا".الجدير بالذكر أن "حميدة" شارك مؤخرًا في فيلم "الغسالة" مع النجمين أحمد حاتم وهنا الزاهد.