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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 بالتفصيل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:26 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
أسماء منصور
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يبحث المواطنون في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل خاصة أن صرف المرتبات يأتي قبل شهر رمضان الكريم مما يجعل المواطنين يهتمون بالحصول على رواتبهم لشراء كافة المستلزمات الرمضانية لذلك نعرض لكم في السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لكي يعرف كل موظف حكومي الموعد المحدد بصرف راتبه وحرصا منا على توفير كافة المعلومات المهمة للقراء حتى لا يفوتهم الميعاد المحدد المعلن لصرف رواتبهم وبذلك نكون قدمنا لكم كافة المعلومات المتعلقة بموعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

يذكر أن محمد معيط وزير المالية اعنمد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة للدولة لفئات محددة ليبلغ عدد ايام صرف المرتبات نحو خمسة أيام وذلك منعًا لتكدس المواطنين وما يحمله هذا التكدس من مخاطر العدوي بفيروس كورونا المستجد وكذلك تجنبا للزحام وإرهاق المواطنين في الإنتظار في المكاتب الحكومية

وبدأت بالفعل عملية صرف المرتبات منذ يوم 26 مارس الماضي بعد أن نلقي كل الموظفين إخطار من جهات العمل الخاصة بهم بمواعيد صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

وطبقا لتقسيم الهيئات والجهات التابعة للدولة تم البدء في صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم 26 أبريل، وتبع ذلك صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 27 أبريل، وبعدها تم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 28 أبريل وجميع الوزارات والجهات الأخرى يوم 29 أبريل.

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وجدير بالذكر أن الجهات المسئولة أكدت للعاملين بالجهات الإدارية المختلفة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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