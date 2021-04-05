حجز محاكمة متهم بأحداث مصر القديمة للحكم 31 مايو

حجزت الدائرة الأولى إرهاب اليوم الاثنين، قضية إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد هاشم، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد.. وذلك في القضية رقم 9716 لسنة 2013 جنايات مصر القديمة والخاصة بأحداث الشغب التي حدثت بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي أسفرت عن حرق سيارتين تابعين للشرطة، بجلسة 31 مايو، للحكم.تعقد الجلسة برئاسة المستشار رأفت زكي، وعضوية المستشار حسام الدين فتحي أمين، والمستشار طارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في عام 2016 برئاسة المستشار حسن فريد، علي المتهمين في هذه القضية غيابيا بالسجن المؤبد.وكان قد أمر المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإضرام النيران فى سيارتين شرطة بمنطقة مصر القديمة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بالإضافة إلى ضبطهم وبحوزتهم كمية من المخدرات.كما وجهت النيابة لهم تهمة الانضمام الى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور.وكشفت تحقيقات المستشار حسن بدوي مدير نيابة مصر القديمة، أن المتهمين أضرموا النيران في سيارتين شرطة بمنطقة مصر القديمة، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ولاذوا بالفرار هاربين، وأكدت التحريات ارتكابهم الواقعة إلى أن تم رصدهم والقبض عليهم.