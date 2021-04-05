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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:05 م
جريدة الدستور
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أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويبحث الكثير من الأشخاص عن صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك للتهنئة بينهم وبين بعضهم.

ويوفر "الدستور" لقراءه للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

صور رمضان 2021 للتهنئة لمناسبة للواتس آب والفيس بوك

حيث انتشرت في الآونة الأخير عدد كبير من الصور للتهنئة عن طريق الواتس آب والفيس بوك، وذلك من خلال التصميمات التي يعمل عليها البعض من المصممين للتسويق للصفحات المختلفة الخاصة بالأعمال الدرامية في رمضان وكذلك لكي يرسلها المسلمون بعضهم لبعض للتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك.

ومع زيادة الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي وزيادة قيمتها يلجأ الكثير من الناس دائمًا لنشر بوستات وصور في كل مناسبة سعيدة على الفيس بوك وخاصة في شهر رمضان.

و يبدأ مستخدمي واتس اب نشر حالات عن الشهر المعظم وخاصة حالات من الصور والأدعية.

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خريطة مسلسلات رمضان 2021

- مسلسل الاختيار 2:
يعرض مسلسل الأختيار الذي يقوم ببطوله النجمين كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي على قناة اون الفضائية.

"الاختيار 2" يضم في بطولته محمد فراج وأسماء أبواليزيد وأحمد شاكر وأحمد داش ومحمد علاء وهادي الجيار وسيناريو وحوار هاني سرحان.

- مسلسل هجمة مرتدة:
يعرض مسلسل هجمة مرتدة للنجم أحمد عز والفنانة هند صبري على قناة DMC الفضائية، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية.

- مسلسل نسل الأغراب:
وفي منافسة شرسة يعرض مسلسل نسل الأغراب الذي يخوض بطولته كل من النجم أحمد السقا والنجم أمير كرارة على قناة أون الفضائية.

- مسلسل موسى:
ويشارك النجم محمد رمضان بمسلسل موسى، والمقرر عرضه على كل من قنوات MBC مصر وart حكايات وdmc.

- مسلسل نجيب زاهي زركش:
ويخوض النجم القدير يحيى الفخراني خلال موسم شهر رمضان بمسلسل نجيب زاهي زركش والمقرر عرضه على قناة أون الفضائية.

- مسلسل بين السما والأرض:
ويعرض مسلسل بين السما والأرض للنجم هاني سلامة على قناة أون الفضائية.
للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك
للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك
للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك
للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك
للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك
للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك
للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك
للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

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