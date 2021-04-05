للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

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خريطة مسلسلات رمضان 2021

- مسلسل الاختيار 2:يعرض مسلسل الأختيار الذي يقوم ببطوله النجمين كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي على قناة اون الفضائية."الاختيار 2" يضم في بطولته محمد فراج وأسماء أبواليزيد وأحمد شاكر وأحمد داش ومحمد علاء وهادي الجيار وسيناريو وحوار هاني سرحان.- مسلسل هجمة مرتدة:يعرض مسلسل هجمة مرتدة للنجم أحمد عز والفنانة هند صبري على قناة DMC الفضائية، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية.- مسلسل نسل الأغراب:وفي منافسة شرسة يعرض مسلسل نسل الأغراب الذي يخوض بطولته كل من النجم أحمد السقا والنجم أمير كرارة على قناة أون الفضائية.- مسلسل موسى:ويشارك النجم محمد رمضان بمسلسل موسى، والمقرر عرضه على كل من قنوات MBC مصر وart حكايات وdmc.- مسلسل نجيب زاهي زركش:ويخوض النجم القدير يحيى الفخراني خلال موسم شهر رمضان بمسلسل نجيب زاهي زركش والمقرر عرضه على قناة أون الفضائية.- مسلسل بين السما والأرض:ويعرض مسلسل بين السما والأرض للنجم هاني سلامة على قناة أون الفضائية.