التحقيق مع 20 متهمًا فى قضية حسن شاكوش

تستكمل نيابة مدينة نصر الجزئية، التحقيق مع مطرب المهرجات حسن شاكوش، و20 متهمًا آخرين في اتهامهم بإقامة حفل افتتاح ضخم لكافيه بدون ترخيص وتقديم الشيشة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.والمتهمون هم كل من " أ. ع، ا. ج، ح. م، م. خ، إ. س، ر. ف، ح. ع، أ. ش، أ. م، أ. م، ز. ا، ع. م، م. ق، م. م، إ. م، ف. ا، ع.ح، م. ح، إ. س، م. ص".كانت الأجهزة الأمنية قد أغلقت أمس الأحد، "كوفي شوب" مملوكًا لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل، وتبين أن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش "كوفي شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبينت مخالفته، وعدم حصوله على تراخيص، واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.