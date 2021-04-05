حبس سيدة نقبت عن الآثار أسفل منزلها في الدرب الأحمر

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس سيدة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلها في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إحدى السيدات، مقيمة بذات العنوان حال تواجدها بالعقار "ملكها"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 3 أمتار بعمق 3 أمتار وممر أفقي بطول 4 أمتار - أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاستعانة بمجموعة من العمالة اليومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.