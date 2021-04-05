ماجد المصري ومنة فضالي.. فنانون شاركوا في افتتاح كافيه حسن شاكوش المخالف

أثار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش جدلا واسعا بعد القبض عليه خلال الساعات المتأخرة من مساء أمس، على خلفية افتتاحه كافيه بمدينة نصر بدون ترخيص مع وجود مخالفات بالجملة منها التعدي على الطريق وتقديم الشيش وغيرها من المخالفات.واللافت في حفل الافتتاح المثير للجدل وجود عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان ماجد المصري ومنة فضالي ومؤدي المهرجانات شحتة كاريكا وعدد من المطربين الشعبيين ومؤدي المهرجانات.وكانت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، قد تلقت معلومات مفادها افتتاح كافيه بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر، ويمتلكه مطرب شعبي شهير وأقام حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية بتقديم "الشيشة" مع حضور عدد كبير من الفنانين وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافيه والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.