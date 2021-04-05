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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:43 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين، بأشد العبارات إقدام المستوطنين على إقامة
بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها إلى مدينة استيطانية كبيرة، مطالبة بـ "تحرك دولي عاجل لوقف الاستيطان والتطهير العرقي هناك".

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا)، إن "هذه الممارسات تأتي في إطار تصعيد دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة من اعتداءاتها وحربها المفتوحة على الأغوار المحتلة، في محاولة لتفريغها من المواطنين الفلسطينيين و(أسرلتها) وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان الاستعماري التوسعي".

وأدانت الوزارة "سيطرة الاحتلال على نبع عين الحلوة في منطقة الأغوار الشمالية والمخططات الأخرى الهادفة لهدم جميع التجمعات البدوية في المنطقة وتهجير سكانها".

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