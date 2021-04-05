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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بسرقة المواطنين في عين شمس

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:09 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بإسلوب "المغافلة 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم وعرض 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتبين أنه ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية)، وبمناقشته عن مصدر الهاتفان المضبوطين بحوزته أقر بسرقتهما من أحد الأشخاص بأسلوب " المغافلة ".

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة"، كما أقر بارتكابه 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الهواتف المُستولى عليها لدى عميله أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية، وتم بإرشاد ضبط (4 هواتف محمولة مجهولة المصدر – مبلغ مالى ) بمسكنه، وأقر بأنها من متحصلات حوادث سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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