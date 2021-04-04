«التخطيط»: 10 ملايين جنيه لإنشاء خزان صرف صحي بالبحيرة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انتهاء تنفيذ مشروع إنشاء خزان تحليل لا هوائي دون مصرف نموذج (د) بمركز وادي النطرون قرية على مبارك بمحافظة البحيرة بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذه عام كامل.وأشارت الوزارة إلى رصد 6 ملايين جنيه لرصف المداخل والشوارع الجانبية بمركز وادى النطرون قرية على مبارك، و16 مليون جنيه استكمال وتوسعة رصف طريق الخرطوم بدر بطول 3 كم ورصف طرق داخلية بطول 1.3 كم بمركز بدر، و10 ملايين جنيه لرصف المدخل والشوارع الجانبية بمركز أبو المطامير قرية زاوية صقر.