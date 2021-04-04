محمد السعدي: الرئيس السيسي أشرف على كل تفصيلة في حفل نقل المومياوات

قال محمد السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لحفل نقل موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، إن 10 آلاف شاب وفتاة تم تدريبهم للمشاركة في حفل المومياوات الملكية، مشيرًا إلى أن الحفل يتم التجهيز له منذ عام، والتدريبات استمرت 3 أشهر.













وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الشباب كان يتم تجميعهم من 7 إلى 8 مساءً، والعمل كان يبدأ من الساعة 12 إلى 6 صباحا، منوها أن البروفات على الحفل استمرت 3 أشهر حتى يخرج الحفل بهذه العظمة.



