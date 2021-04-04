أشهر عائلات الجولف تشارك في بطولة مصر المفتوحة في مدينتي.. عائلة "أبو العلا": ملعب مدينتي يماثل ملاعب الجولف في أوروبا.. وقادر على جذب سياحة الجولف

اشتهرت في مصر عائلات بممارسة لعبات بعينها، ففي كرة القدم باعتبارها اللعبة الأشهر في مصر عرفت عائلات كروية كبرى مثل عائلة سليم في الأهلى "صالح وطارق سليم" وعائلة إمام في الزمالك "يحيى وحمادة وحازم إمام" وعائلة أبو جريشة في الإسماعيلى "علي ومحمد صلاح ومحمد محسن أبو جريشة"، أما في الجولف تسيطر عائلة "أبو العلا" على اللعبة وتتوارثها من الجد للأب للحفيد، وتحرص على المشاركة والفوز بكافة البطولات المحلية والدولية، وآخرها بطولة مصر المفتوحة للجولف المقامة بملعب نادي مدينتي للجولف خلال الفترة من 1 إلى 3 إبريل الجاري.وشارك ببطولة مصر المفتوحة للجولف، المقامة بنادي مدينتي للجولف، 3 من عائلة أبو العلا وهم؛ الأب عمرو والذي سبق أن حصل على العديد من بطولات الجولف محليًا وعربيًا، والابن محمد وهو أصغر لاعب في البطولة إذ لم يتخطى سنه الـ15 عامًا، ونجح بالفوز بجائزة أفضل لاعب ناشئ، وابنته "دينا" وهي السيدة الوحيدة المشاركة بالبطولة، فيما غاب نجله "عيسى" وهو أول محترف مصري للعبة الجولف ومن ضمن المصنفين عالميًا.يحكي عمرو أبو العلا عميد عائلة أبو العلا عن تاريخ العائلة مع اللعبة، قائلًا :"بدأت عائلة أبو العلا ممارسة لعبة الجولف من الوالدين، الذين مارسوا اللعبة ولكن لم يشاركوا في أي بطولات أو يحترفوا بها، ونقلوا لي حب اللعبة وبدأت ممارستها في سن مبكرة بنادي سبورتنج، وشاركت في العديد من البطولات المحلية وفزت بجائزة بطولة مصر المفتوحة للجولف 21 مرة، كما لعبت مع منتخب مصر حتى أصبحت كابتن المنتخب في الجولف وفازت بالبطولة العربية 7 مرات فردي أو مع المنتخب".أضاف "أبو العلا" :"نقلت حب لعبة الجولف لأبنائي، والذين تفوقوا في اللعبة حيث نجح ابني "عيسى" أن يصبح أول لاعب مصري محترف في الجولف، ويخوض بطولات حاليًا في دبي وضمن المصنفين عالميًا في اللعبة، كما شاركت ابنتي "دينا" بالعديد من البطولات المحلية والدولية، وهي السيدة الوحيدة المشاركة ببطولة مصر المفتوحة، وتفوق ابني "محمد" في تحقيق بطولات محلية للناشئين عديدة، كما أنه أصغر من فاز ببطولة إسكندرية المفتوحة".أشار "أبو العلا"، إلى تاريخ بطولة مصر المفتوحة للجولف، وهي أقدم بطولة في مصر والوطن العربي، ويمتد تاريخها لأكثر من 100 عام عقدت خلالها 93 مرة، والنسخة الحالية شارك بها 52 لاعبًا فقط منهم لاعبين من تونس، مضيفًا :"كنا نتمنى مشاركة لاعبين أجانب أكثر من ذلك إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد منعت بعض اللاعبين من المشاركة، ولكن مازالت البطولة ناجحة وتشهد منافسة قوية خاصة مع اللاعبين التوانسة الذين قدموا أداء قوي".أشاد عمرو أبو العلا، بتنظيم "طلعت مصطفى" لبطولة مصر المفتوحة للجولف بنادي مدينتي للجولف، قائلًا :"منذ أول مرة لعبة الجولف بنادي مدينتي، وأنا أؤكد أنه من أفضل ملاعب الجولف في مصر، وأكثر ما يعجبني في الملعب مستوى الخضرة والصيانة بالملعب، والتي تماثل العالمية"، مضيفًا :"ملعب مدينتي قادر على استضافة البطولات الدولية، وجذب سياحة الجولف مثل دبي، وما ينقصه فقط توافر فندق قريب منه".تابع :"هناك مميزات عديدة بملعب جولف مدينتي يمكنه من جذب سياحة جولف لمصر، على رأسها مستوى الملعب سواء التصميم أو الخضرة، وصيانة الملعب الدورية، إذ تشهد بعض الملاعب في مصر إهمال في صيانتها إلا أن ملعب مدينتي يتم توافر أفضل خبرات لصيانته دوريًا، هذا بالإضافة إلى وجود خبرات في إدارة نادي جولف مدينتي، وهي عوامل إيجابية تسهم في جذب سياحة الجولف، بجانب تميز مصر بمناخ معتدل على مدار العام، ويتبقى الترويج لسياحة الجولف في مصر عالميًا، والتعاقد مع شركات دولية لجذب سياح للعب الجولف في مصر".فيما تحكي دينا أبو العلا عن قصة ممارستها لعبة الجولف، قائلة :"أمارس لعبة الجولف منذ الصغر؛ لأن والدي صمم على ممارسة الأسرة كلها للعبة، بعدها أحببت اللعبة وبدأت المشاركة في العديد من البطولات المحلية، وقد فزت ببطولة الجمهورية للسيدات للجولف 3 مرات، كما شاركت في بطولات أخرى عربية وأجنبية وحققت البطولة العربية للجولف ومراكز متقدمة في بطولات عالمية"، مضيفةً :"أهملت لعبة الجولف منذ فترة، ولكن أتمنى العودة للتدريب مرة أخرى بقوة وأشارك في البطولات المقبلة وتحقيق مراكز متقدمة".وردًا على تساؤل حول أسباب عدم مشاركة سيدات بالبطولات المحلية، قالت دينا :"أفضل المشاركة ببطولات مختلطة رجال وسيدات؛ لزيادة المنافسة مع الرجال وبستمتع باللعب معهم".وعن رأيها في ملعب نادي مدينتي، قالت دينا أبو العلا :"فريق نادي جولف مدينتي يبذل مجهود ضخم غير موجود في مصر، ومن أفضل الملاعب وينافس مثيله العالمي"، مؤكدة أن ملعب جولف مدينتي قادر على استضافة بطولات وأحداث دولية نظرًا لتميز تصميمه وفريق إدارة النادي.أما محمد أبو العلا، أحدث وافد بعائلة أبو العلا وأصغر لاعب جولف في مصر صاحب الـ15 عام، قال إنه بدأ ممارسة لعبة الجولف في عمر 3 سنوات، وشارك في العديد من البطولات المحلية خلال الفترة الماضية وحقق بطولة مصر للناشئين أكثر من مرة، كما فاز بأول بطولة للكبار وهي بطولة الإسكندرية المفتوحة للهواة الأسبوع الماضي، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ مصر يفوز بهذه البطولة، مضيفًا :"أحلم بالمشاركة في بطولات دولية للمحترفين لتقييم مستوي مقارنة باللاعبين في الخارج، والعمل على بذل مجهود لتحسين أدائي لاحتراف اللعبة، كما أخطط لأن أصبح أول مصري يشارك في الأولمبياد بلعبة الجولف".أضاف محمد، أنه شارك في العديد من بطولات الجولف الإقليمية والدولية، إلا أن ملعب جولف مدينتي الأفضل من وجهة نظره، ويتخطى في المستوى ملاعب الجولف في أسبانيا وجنوب أفريقيا".