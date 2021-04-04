محافظ السويس يستقبل فريق كرة القدم النسائي بنادي المنتخب (صور)

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأحد، كابتن محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس وكريم عبد المعين المشرف على فريق كرة القدم النسائي وعمرو عبد الرازق المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني ولاعبات الفريق للصعود للدوري الممتاز، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعديذكر أن الفريق لعب 18 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في مباراتين، حصل خلالها على 50 نقطة بفارق 10 نقاط عن المركزالثاني في المسابقة ليصعد رسميا للدوري الممتاز.وأكد المحافظ تقديمه كل الدعم لفريق الكرة النسائي، موجها الشكر للجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق لفوزه في البطولة متمنيا لهم المزيد من النجاح والبطولات.