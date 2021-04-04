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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ السويس يستقبل فريق كرة القدم النسائي بنادي المنتخب (صور)

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:18 م
محافظ السويس
محافظ السويس
كريم أنور
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استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأحد، كابتن محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس وكريم عبد المعين المشرف على فريق كرة القدم النسائي وعمرو عبد الرازق المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني ولاعبات الفريق للصعود للدوري الممتاز، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد

يذكر أن الفريق لعب 18 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في مباراتين، حصل خلالها على 50 نقطة بفارق 10 نقاط عن المركزالثاني في المسابقة ليصعد رسميا للدوري الممتاز.

وأكد المحافظ تقديمه كل الدعم لفريق الكرة النسائي، موجها الشكر للجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق لفوزه في البطولة متمنيا لهم المزيد من النجاح والبطولات.

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