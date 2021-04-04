رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس موظف سرق أموالا من شركة بالمقطم

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:49 م
حبس موظف
حبس موظف
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، بحبس موظف لقيامه بسرقة أموال من شركة بالمقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مدير فرع إحدى شركات الاتصالات الكائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل فرع الشركة محل عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بفرع الشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

كما أقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة ومروره بضائقة مالية إختمرت في ذهنه فكرة سرقتها.

وفى سبيل ذلك تمكن من الإستيلاء على مفاتيح الشركة، وإصطناع نسخة منها بإحدى ورش تصنيع المفاتيح، ثم توجه لفرع الشركة عقب غلقه وإنصراف العاملين، وتمكن من الدخول والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، كما أضاف المتهم بقيامه بإيداع المبلغ المالى المُستولى عليه بحسابه الشخصى بإحدى البنوك، وبإستدعاء المبلغ إتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

4 مشاهد أبهرت العالم في حفل موكب المومياوات الملكية

بكل لغات العالم.. الإعلام الدولى يحتفى بموكب المومياوات الملكية

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

جائحة كورونا تُعيد الجدل بشأن حق المتاحف في بيع أعمالها

استقالة المدير الفني لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

السباحة العالمية «إيكي» تخلف كل التوقعات وتتأهل للأولمبياد

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»

«الهارب».. قصة تشيخوف عن كذب الكبار