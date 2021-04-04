حبس موظف سرق أموالا من شركة بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، بحبس موظف لقيامه بسرقة أموال من شركة بالمقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مدير فرع إحدى شركات الاتصالات الكائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل فرع الشركة محل عمله.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة موظف بفرع الشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة القسم.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.كما أقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة ومروره بضائقة مالية إختمرت في ذهنه فكرة سرقتها.وفى سبيل ذلك تمكن من الإستيلاء على مفاتيح الشركة، وإصطناع نسخة منها بإحدى ورش تصنيع المفاتيح، ثم توجه لفرع الشركة عقب غلقه وإنصراف العاملين، وتمكن من الدخول والإستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار، كما أضاف المتهم بقيامه بإيداع المبلغ المالى المُستولى عليه بحسابه الشخصى بإحدى البنوك، وبإستدعاء المبلغ إتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.