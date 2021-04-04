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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: الاتحاد الإفريقي يعمل للخروج بتوافق حول الملء الثاني لسد النهضة

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:18 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أكد وزير الري السوداني، عثمان التوم، أن الاتحاد الإفريقي يعمل بمساعدة دبلوماسية وفنية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الخروج بتوافق محدود حول تنسيق الملء الثاني لسد النهضة وتغيير منهجية التفاوض بين الأطراف الثلاثة المشاركة في الاجتماعات المنعقدة حاليا في كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية - الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وقال التوم، إنه في حال تحقق تلك التوقعات فإنها ستشكل تطورا مهما في سير المفاوضات لكنها لن تقدم الحل الكامل الذي تصبو إليه السودان ومصر والمتمثل في التوصل إلى اتفاق إلزامي يستند إلى القانون الدولي، وفق "سكاي نيوز".

وأضاف أنه ورغم أنه من المبكر الجزم بما يمكن أن تنتهي إليه اجتماعات كنشاسا إلا أن المؤكد أن من مصلحة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بذل الجهد الممكن لوضع المفاوضات في إطارها الصحيح.

وفي ذات السياق، رأى نور الدين عبدا المحلل السياسي، مدير منصة نيلوتيك بوست الإعلامية الاثيوبية، أن الوصول إلى اتفاق حول آلية تنسيق تبادل البيانات بين سدي النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني سيعتبر اختراقا "تكتيكيا وفنيا" يمكن أن يدفع المفاوضات قدما إلى الأمام.

وذكر عبدا، أن حديث أطراف التفاوض في وقت سابق عن التوصل إلى تفاهمات حول 95 في المئة من الجوانب الفنية يشير إلى أن العنصر السياسي هو الذي يسيطر على سير المفاوضات في المرحلة الحالية اكثر من العنصر الفني.

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