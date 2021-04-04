تونس تعلن دعمها الكامل للأردن

أكدت تونس دعمها الكامل ومساندتها المطلقة لما يتخذه الأردن بقيادة جلالة الملك من قرارات وإجراءات تحفظ أمن البلاد واستقرارها.وأكدت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها اليوم الأحد، دعمها الكامل ومساندتها المطلقة لما تتخذه القيادة الأردنية من قرارات وإجراءات بما من شأنه أن يحفظ أمن الأردن.كما تمنت الخارجية التونسية أن يديم المولى على الشعب الأردني نعمة الاستقرار والنماء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا.