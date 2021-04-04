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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين: الصين تعتزم احتلال المزيد من المناطق المتنازع عليها

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:02 م
وزير الدفاع الفلبيني
وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورنزانا
وكالات
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قال وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورنزانا، في بيان، اليوم الأحد، إن وجود "ميليشيا بحرية" صينية بالقرب من شعاب مرجانية في بحر الصين الجنوبي يظهر نية بكين لاحتلال المزيد من المناطق المتنازع عليها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لورنزانا القول إن الصين "فعلت هذا من قبل" في مناطق أخرى متنازع عليها، مثل سكاربورو شول، و"تنتهك بوقاحة السيادة الفلبينية".

وجاء ذلك في رد فعل من الوزير إزاء بيان صادر عن السفارة الصينية في مانيلا، أمس السبت، والذي وصف المياه حول ويتسون ريف- حيث شوهدت مئات السفن الصينية في أوائل الشهر الماضي- بأنها "مناطق صيد تقليدية" و"جزء من جزر نانشا الصينية".

وتشير تصريحات لورنزانا إلى موقف أكثر صرامة من الحكومة الفلبينية.

وكانت مانيلا قد أصدرت في البداية احتجاجا دبلوماسيا رسميا لدى الصين بشأن هذه المسألة، قائلة إن وجود السفن أثار مخاوف بشأن الصيد الجائر وسلامة الملاحة.

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