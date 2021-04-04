الوزراء اليمنى: نؤيد قرارات الملك الأردنى لحفظ الأمن والاستقرار

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأحد، أن اليمن تؤكد دعمها المطلق ووقوفها التام مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبدالله الثاني، الرامية لحفظ الأمن في البلاد.وأدان الوزراء اليمنى في تغريدة على تويتر، أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا.