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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مصر بلد الأمن والسلام والاستقرار

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:33 م
محمد منظور
محمد منظور
أشرف لاشين
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أشاد الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتنظيم موكب نقل ملوك وملكات مصر من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، مؤكدًا أن هذا الحدث سيؤكد للعالم كله أن مصر بلد الأمن والسلام والاستقرار.

وأضاف منظور، خلال بيان له اليوم، أن هذا الحدث يؤكد للعالم أن مصر بلد الأمن والسلام والاستقرار وقادرة على استضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث العملاقة والكبرى على الرغم من جائحة انتشار فيروس كورونا.

وتابع منظور أن قطاع السياحة شهد العديد من الاكتشافات خلال الفترة الأخيرة، مما كان لها صدى كبير على الملف عالميا، بالإضافة لحزمة من القرارات لتشجيع القطاع، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، مما ساهم في التعافي التدريجي لقطاع السياحة.

وثمن منظور حرص وتكاتف جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إخراج هذا الحدث التاريخي بالصورة الحضارية اللائقة بقيمة مصر أمام العالم أجمع.

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