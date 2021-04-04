رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء "البابل شيت" بامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستُعقد مجمعة بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة وليس "بابل شيت"، ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلًا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021-2020.