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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

3 مليارات جنيه انخفاضا في حصيلة دمغة الرواتب العام الماضي

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:10 م
جريدة الدستور
منى هيبه
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أظهرت الحسابات الختامية للدولة عن العام المالي الماضي 2019-2020، والتي انتهت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قبل أيام من فحصها؛ تخلي الحكومة عن ما يقرب من 3 مليارات جنيه من الحصيلة المستحقة لها عن ضرائب الدمغة على الرواتب، حيث بلغ الربط الأصلي لها في الموازنة العامة التي كان يتوجب تنفيذها خلال العام نحو 4 مليار و176 مليون جنيه، بينما لم يتجاوز المنفذ الفعلي لها مليار و485 مليون جنيه، فيما لم يتبين أسباب هذا التراجع.

كما بين الحساب ذاته انخفاض حصيلة هذا البند خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه بما يزيد عن مليار جنيه، حيث بلغ المنفذ الفعلي لهذا البند في 2018-2019 نحو ملياري جنيه و243 مليون جنيه.

يأتي هذا فيما ارتفعت حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية عن الربط الأصلي المقدر لها بنحو 7 مليارات جنيه، حيث بلغ المنفذ الفعلي لها نحو 64 مليار جنيه.

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