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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومى للتخطيط» يناقش التمكين الاقتصادي والتغطية الصحية الرقمية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:43 م
الاقتصاد الرقمى
الاقتصاد الرقمى
أميرة ممدوح
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انطلقت اليوم الأحد، فاعليات اليوم الثانى من المؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى بعنوان "الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة"، المنعقد على مدار يومى 3-4 أبريل 2021ـ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وحضور الدكتور علاء زهران رئيس المعهد.

ويشارك في الفعاليات نخبة من الخبراء والأكاديميين فى مجالات الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى مشاركة العديد من القيادات التنفيذية العاملة فى قطاع الاقتصاد الرقمى فى مصر.

وتتناول الجلسة الأولى بفعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاستراتيجيات الحكومية لدعم تقديم الخدمات عبر الإنترنت والنظم الإيكولوجية ذات الصلة، والتحول الرقمي كوسيلة لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، ونظرة شمولية لتكنولوجيا حكومة المستقبل، والحكومة الرقمية في منظور الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي.

ويتم مناقشة عدة موضوعات أخرى في الجلسة الخامسة منها التغطية الصحية الشاملة، منها تقديم الخدمات أثناء جائحة كورونا وتطبيق الصحة الذكية في مصر، وقواعد البيانات كونها ركيزة أساسية للتمكين الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، ودور التكنولوجيا وأساليب التعليم والتعلم الحديثة في نظام التعليم المصري بعد جائزة كورونا.

وفي الجلسة الثانية سيتم مناقشة التحول الرقمي في القطاع الزراعي المصري، والملكية الفكرية والتحول الرقمي والتنمية المستدامة، وأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تغير المناخ في مصر، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإصلاح الإدارة العامة.

ويختتم المؤتمر فعالياته في اليوم الثاني بعرض رسائله وتوصياته.

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