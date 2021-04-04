رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة مدير شركة عرض رشوة 2 مليون جنيه علي مسؤول بـ «التعليم»

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:17 ص
رشوة
رشوة
محمد عيسي
طباعة
أحالت النيابة العامة، مدير وشريك بشركة خاصة، لمحكمة الجنايات بتهمة عرض رشوة علي مسؤول بوزارة التربية والتعليم، مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات مدرستين خاضعتين لإدارة شركة المتهم إلى النيابة العامة وتعطيل إجراءات استرداد وزارة التربية والتعليم للمدرستين.

وجاء في قرار الإحالة في القضية رقم 5480 لسنة 2020 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 565 لسنة 2020 كلى وسط القاهرة، والمقيدة برقم 1112 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 6 لسنة 2021 جنايات امن الدولة، الذي أعدته النيابة العامة، والذي حصلت " الدستور " علي نسخه منه، انه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم "ن. م"،57 سنة، مدير وشريك بشركة لأنه في الفترة من 5 أغسطس 2020 وحتي 9 سبتمبر 2020، بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة عرض رشوة علي موظف عام للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللأخلال بواجباته.

وأوضح قرار الإحالة أنه المتهم عرض على "هـ. ج"، مدير عام الإدارة العامة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات مدرستين خاضعتين لإدارة شركة المتهم إلى النيابة العامة، ولإنهاء إجراءات تعاقد شركته مع وزارة التربية والتعليم مباشرة وكذا تعطيل إجراءات استرداد وزارة التربية والتعليم للمدرستين، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

حفيدات نفرتيتي وحتشبسوت.. نساء في حفل الموكب الملكي يبهرن العالم

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

عرض 4 ليالي لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

«الهارب».. قصة تشيخوف عن كذب الكبار

«المصرية اللبنانية» تصدر «للقلب مرسى أخير» لرشا سمير