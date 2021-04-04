محاكمة مدير شركة عرض رشوة 2 مليون جنيه علي مسؤول بـ «التعليم»

أحالت النيابة العامة، مدير وشريك بشركة خاصة، لمحكمة الجنايات بتهمة عرض رشوة علي مسؤول بوزارة التربية والتعليم، مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات مدرستين خاضعتين لإدارة شركة المتهم إلى النيابة العامة وتعطيل إجراءات استرداد وزارة التربية والتعليم للمدرستين.وجاء في قرار الإحالة في القضية رقم 5480 لسنة 2020 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 565 لسنة 2020 كلى وسط القاهرة، والمقيدة برقم 1112 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 6 لسنة 2021 جنايات امن الدولة، الذي أعدته النيابة العامة، والذي حصلت " الدستور " علي نسخه منه، انه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم "ن. م"،57 سنة، مدير وشريك بشركة لأنه في الفترة من 5 أغسطس 2020 وحتي 9 سبتمبر 2020، بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة عرض رشوة علي موظف عام للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللأخلال بواجباته.وأوضح قرار الإحالة أنه المتهم عرض على "هـ. ج"، مدير عام الإدارة العامة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات مدرستين خاضعتين لإدارة شركة المتهم إلى النيابة العامة، ولإنهاء إجراءات تعاقد شركته مع وزارة التربية والتعليم مباشرة وكذا تعطيل إجراءات استرداد وزارة التربية والتعليم للمدرستين، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منه.