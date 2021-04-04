رضوى البحيرى عن مشاركتها فى موكب المومياوات: ظهورى بهذا الثبات كان لا إراديًا

قالت رضوى البحيري، عازفة التيمباني، التي تصدرت صورتها، خلال العزف، باحتفالية المومياوات من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة بالفسطاط، إنها لم تتخيل أن تكون الاحتفالية بهذا الشكل، مضيفة أن الموسيقى كانت رائعة، وجعلت الكل يعزف بجوارحه.وتابعت البحيري مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الحدث كان كبيرًا وهي في الأوركسترا منذ 15 عامًا وتتدرب وتدرس طوال الوقت.وأضافت العازفة أن الموضوع كان به تحدٍ وظهورها في الحفل بهذا الثبات كان لا إراديًا خاصة أن الآلة التي تعزف عليها صعبة للسيدات بالأخص لأنها تحتاج إلى قوة تركيز قوية وقوة عضلية.