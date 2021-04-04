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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بالطريق العام

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:33 ص
حبس
حبس
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته وسط الشارع 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريج جثة المجني عليها لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها عدة طعنات متفرقة بجسدها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليه بسبب خلافات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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