أسوشيتدبرس: «الرحلة الذهبية» حدث فريد لن يتكرر

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن الاحتفال بنقل المومياوات الملكية تم تصميمه لعرض التراث الثري للبلاد على طول كورنيش النيل من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة القومي بالفسطاط، والتي كانت أول عاصمة إسلامية في مصر، مشيرة إلى أنه حدث فريد لن يتكرر.وأشادت الوكالة بالعربات التي نقلت فيها المومياوات، وقالت إنها كانت مزينة بأجنحة وتصميم مصري قديم، وصمتت لتبدو مثل القوارب القديمة التي كانت تستخدم لنقل المصريين القدماء المتوفين إلى مقابرهم.وأكدت أسوشيتدبرس إن العرض كان جزءا من جهود مصر لجذب السائحين الأجانب بالترويج لأثارها القديمة.