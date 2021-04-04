«روسيا اليوم»: موكب المومياوات يُعزز صناعة السياحة حول العالم

أشادت قناة "روسيا اليوم"، بالحفل الذي أقيم أمس السبت، لنقل المومياوات الملكية، من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، حيث يرقد الأجداد.وقالت القناة الروسية إن "مصر نقلت ملوكها وملكاتها القدامى، بما في ذلك الملك رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت، إلى مرقدهم الجديد في حفل ضخم مصمم لعرض تراث البلاد وتنشيط الجذب السياحي".وأوضحت أن المومياوت الملكية نقلت عبر عربات ذهبية تم تجهيزها لنقل هؤلاء الملوك إلى مكانهم الجديد، حيث كانت تشبه المراكب القديمة التي كانت تنقل الفراعنة المتوفين إلى مقابرهم.وأشارت إلى أن "المومياوات تم وضعها داخل كبسولات من النيتروجين، للوصول بهم إلى المتحف القومي للحضارة الذي افتتح في حفل رائع".وأضافت أن "الحفل تميز بالعروض الفنية المختلفة وإبراز المعالم المصرية الشهيرة في مبادرة واضحة لتعزيز السياحة، وسط أزمة جائحة كورونا التي عصفت بهذه الصناعة حول العالم".