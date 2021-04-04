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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشريح جثة ربة منزل تناولت سم فئران بالخطأ في التبين

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:37 ص
جثة
جثة
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، تشريح جثة سيدة لقيت مصرعها عقب تناولها سم فئران، بمنطقة التبين وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كانت لقيت سيدة مصرعها، وأصيب طفليها بحالة تسمم، إثر تناولهم سم فئران عن طريق الخطأ، بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، وتم نقل الطفلين إلى المستشفى العام، لمحاولة إنقاذهما.

كان رئيس مباحث قسم شرطة التبين، قد تلقى بلاغا من المستشفى العام، بوصول سيدة ثلاثينية متوفية وطلفيها مصابين بتسمم، جراء تناولهم سم فئران، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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