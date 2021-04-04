مواعيد القطارات اليوم الأحد 4-4-2021
الأحد 04/أبريل/2021 - 07:54 ص
ينشر "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الأحد 4-4-2021 مواعيد القطارات اليوم علي النحو التالي:
مواعيد قطارات الإسكندرية
قطار رقم 588 مكيف ومميز
يقوم من الإسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.
قطار رقم 1904 مكيف
يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.
قطار رقم 8 مميز
ينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.
قطار رقم 902 مكيف
يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.
قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.
قطار رقم 1202 مميز
يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.
قطار رقم 1108 مميز
يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 971 مكيف
يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.
قطار رقم 991 مكيف
يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.
قطار رقم 987 مكيف
يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.
قطار رقم 159 مميز
يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.
قطار رقم 891 مكيف
ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.
قطار رقم 157 مميز
يتحرك من الأقصر 7:30 ويصل القاهرة 19:05.
قطار رقم 981 VIP
ينطلق من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة 19:35.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.
قطار رقم 47
ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.
قطار رقم 49
يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.
قطار رقم 51
يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.
قطار رقم 43
ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.
قطار رقم 55
يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.
قطار رقم 57
يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.
قطار رقم 59
يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.
قطار رقم 61
يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.
قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20.
مواعيد قطارات الإسكندرية
قطار رقم 588 مكيف ومميز
يقوم من الإسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.
قطار رقم 1904 مكيف
يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.
قطار رقم 8 مميز
ينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.
قطار رقم 902 مكيف
يقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.
قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.
قطار رقم 1202 مميز
يتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.
قطار رقم 1108 مميز
يقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 971 مكيف
يقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.
قطار رقم 991 مكيف
يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.
قطار رقم 987 مكيف
يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.
قطار رقم 159 مميز
يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.
قطار رقم 891 مكيف
ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.
قطار رقم 157 مميز
يتحرك من الأقصر 7:30 ويصل القاهرة 19:05.
قطار رقم 981 VIP
ينطلق من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة 19:35.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.
قطار رقم 47
ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.
قطار رقم 49
يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.
قطار رقم 51
يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.
قطار رقم 43
ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.
قطار رقم 55
يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.
قطار رقم 57
يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.
قطار رقم 59
يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.
قطار رقم 61
يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.
قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20.