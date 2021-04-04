مواعيد القطارات اليوم الأحد 4-4-2021

ينشر "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الأحد 4-4-2021 مواعيد القطارات اليوم علي النحو التالي:مواعيد قطارات الإسكندريةقطار رقم 588 مكيف ومميزيقوم من الإسكندرية 4:30 ويصل طنطا 6:35.قطار رقم 1904 مكيفيتحرك من طنطا الساعة 7:10 ويصل القاهرة 8:35.قطار رقم 8 مميزينطلق القطار الساعة 5:20 من الإسكندرية ويصل القاهرة 9:15.قطار رقم 902 مكيفيقوم من الإسكندرية الساعة 6:00 ويصل القاهرة 9:25.قطار رقم 2 مميز- يقوم من الإسكندرية الساعة 2:15 ويصل القاهرة 6:25.قطار رقم 1202 مميزيتحرك من طنطا الساعة 5:25 ويصل القاهرة 6:55.قطار رقم 1108 مميزيقوم من الإسكندرية الساعة 3:20 ويصل القاهرة 7:10.مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 971 مكيفيقوم القطار من سوهاج الساعة 5:20 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 13:5.قطار رقم 991 مكيفيقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.قطار رقم 987 مكيفيقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.قطار رقم 159 مميزيتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.قطار رقم 891 مكيفينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.قطار رقم 157 مميزيتحرك من الأقصر 7:30 ويصل القاهرة 19:05.قطار رقم 981 VIPينطلق من أسوان الساعة 5:30 ويصل القاهرة 19:35.مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 303 – يقوم الساعة 4:45 من طنطا ويصل دمياط الساعة 7:10.قطار رقم 47ينطلق الساعة 5:00 من طنطا ويصل دمياط الساعة 8:50.قطار رقم 49يبدأ التحرك من طنطا الساعة 6:00 ويصل المنصورة المحطة النهائية الساعة 7:35.قطار رقم 51يقوم من دمياط الساعة 9:20 ويصل دمياط الساعة 13:00.قطار رقم 43ينطلق القطار من المنصورة الساعة 13:00 ويصل دمياط الساعة 15:00.قطار رقم 55يتحرك القطار من طنطا الساعة 11:40 ويصل المنصورة الساعة 13:15.قطار رقم 57يقوم القطار من محطة المنصورة الساعة 14:35 ويصل دمياط الساعة 16:35.قطار رقم 59يبدأ التحرك من طنطا الساعة 13:10 ويصل المنصورة الساعة 14:45.قطار رقم 61يبدأ التحرك من طنطا الساعة 14:20 ويصل دمياط الساعة 18:30.قطار رقم 65 – يقوم من طنطا الساعة 16:45 ويصل المنصورة المحطة النهائية 18:20.