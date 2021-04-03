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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التعاون الدولي تهنئ العناني بنجاح نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 09:53 م
وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي والعناني
أسماء إبراهيم
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هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، على نجاح تنظيم الحدث العالمي لنقل المومياوات الملكية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ زميلي وصديقي الدكتور خالد العناني على نجاح نقل المومياوات الملكية، اليوم كلنا رأينا حلمك يتحقق على أرض الواقع، شكرًا لكل ولكل شخص قام على تنظيم هذا الحفل الرائع".

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