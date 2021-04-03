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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خالد نجم: احتفالية نقل المومياوات الملكية رسالة سلام وأمان للعالم

السبت 03/أبريل/2021 - 09:48 م
خالد نجم
خالد نجم
طارق عتمان
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قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق، إن احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية تبعث رسالة سلام وأمن وأمان للعالم كله وأبهرت الجميع بمدى الاتقان والإبداع للقائمين على هذه الاحتفالية، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعمه قطاع الثقافة والفن والآثار والسياحة وحرصه على وضع مصر في مكانتها العالية.

وأوضح نجم في تصريحات لـ"الدستور"، أن جهودا كبيرة بذلت في عهد الرئيس السيسي لإعادة مصر الحضارة والثقافة والعلوم بعد إعادة ترميم وافتتاح العديد من المتاحف وإنشاء المتحف الكبير بمنطقة الهرم والذي سيكون أكبر متحف في العالم ويحوي كنوز من الآثار المصرية القديمة والحديثة.

وقال نجم إن افتتاح متحف الحضارة في مدينة الفسطاط واستقباله 22 مومياء تضم عددا من المومياوات الملكية التي ترجع إلى عصور الأسرة السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات يؤكد على أهمية مصر التاريخية سياحيا واقتصاديا وثقافيا.

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