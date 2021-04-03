التلفزيون الصيني: عرض المومياوات الذهبي مثير للإعجاب

أكد التلفزيون الصيني، أن عرض المومياوات الذهبي الذي نظمته مصر اليوم لـ22 ملكا وملكة أمر مثير للإعجاب.وقال التليفزيون الصيني "cgtn"، إن موكب المومياوات ضم جثمان أقوى ملكة مصرية قديمة، في ظل إجراءات أمنية مشددة، فقد سلكت طريق طوله سبعة كيلومترات عبر العاصمة من المتحف المصري إلى المتحف الوطني الجديد للحضارة المصرية.وأضاف: "سافر الملوك الـ 18 وأربع ملكات، والملقب بـ"موكب الفراعنة الذهبي"، بالترتيب بداية من الأقدم وكل منهم على متن مركبة منفصلة مزينة على الطراز المصري القديم".وأكد أن صور العرض وحفل الافتتاح المصمم بعناية تم بثه على الهواء مباشرة على التلفزيون الحكومي وصاحبه موسيقى صاخبة.